Bereits im Jahr 1882 wurde in Stevern auf dem Gelände eines alten Zollhauses mit einer Schmiede und einem Maschinenbau für die Landwirtschaft der Grundstein für die Firmengeschichte der Familie Humberg gelegt. Im Lauf der Jahre wuchs die Firma. So wurde 1926 eine Gießerei erstellt. Bis in die 1970er-Jahre wurde Grauguss gegossen und bearbeitet, dann stellte der Vater des heutigen Inhabers auf Aluminium um. Wurde 1978 noch eine neue Gießerei in Betrieb genommen, musste Anfang der 80er-Jahre gesundheitsbedingt Insolvenz angemeldet werden. Für den heutigen Inhaber, Franz Humberg, begann eine schwere Zeit. Innerhalb kurzer Frist absolvierte er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser mit anschließender Weiterbildung zum Meister.