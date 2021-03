Vieles im nur rund zwölf Quadratmeter großen Arbeitsraum wirkt, als sei die Chefin nur mal kurz fortgegangen, um sich einen Kaffee zu holen. Das Glas mit den Lollis für die Kinder, die die Wäschepakete ihrer Eltern bringen oder abholen, steht an seinem gewohnten Regalplatz an der Tür. Auf der Fensterbank zum Garten thront die Registrierkasse, daneben liegt die mehrseitige Preisliste. An der Wand hängt die Fotocollage zum zehnjährigen Bestehen. Und die kleine HiFi-Kompaktanlage, deren Musik ein treuer Begleiter bei der Arbeit war, wartet nur darauf, wieder eingeschaltet zu werden. Und doch dominieren die Zeichen des Abschieds. Die große Heißmangel, zen­traler Blickfang im Arbeitsbereich von Waltraud Schmitt, ist ausgeschaltet und mit einem Tuch bedeckt. Die wandhohen weißen Regale, einst prall gefüllt mit Wäschepaketen von Kunden aus dem ganzen Umland, sind bis auf einige wenige Reste leer. In Nottuln ist nach fast 27 Jahren eine Ära geendet: Die Heißmangel Schmitt an der Wibbeltstraße hat mit Ablauf des Februars ihren Betrieb eingestellt. Waltraud Schmitt, gebürtig aus Wickede an der Ruhr und mittlerweile 71 Jahre alt, hat sich schweren Herzens für die Geschäftsschließung entschieden.