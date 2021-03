Es gibt Menschen, die in der Gemeinde Nottuln viele Jahre gearbeitet haben, ein Geschäft führten oder sich politisch engagiert haben und so Spuren hinterließen. Was aber machen diese Menschen jetzt, nachdem sie Nottuln den Rücken gekehrt, das Geschäft verkauft, in Ruhestand gegangen sind oder sich aus anderen Gründen zurückgezogen haben? Die WN haben sich auf die Suche gemacht und mit ihnen gesprochen. Heute: Dr. Gerd Weßelmann, Facharzt für Allgemeinmedizin in Appelhülsen. Den ersten Pensionärsschock habe ich überwunden“, lacht Dr. Gerd Weßelmann. „Ich habe zwar noch das eine oder andere Angebot bekommen, aber nach 52 Jahren im Beruf muss mal Schluss sein.“ Es geht ihm gut, dem ehemaligen Hausarzt, an den sich sicher noch viele Appelhülsener gern erinnern, weil sie sich ihm 22 Jahre lang mit ihren gesundheitlichen Pro­blemen anvertrauten. Dabei entdeckte Gerd Weßelmann seine Leidenschaft für die Medizin erst im zweiten Anlauf. Eigentlich hatte er Pharmazie studiert und war schon in die Forschung eingetaucht. Familiäre Gründe ließen ihn dann ins Medizinstudium in Münster einsteigen, das er mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin abschloss.