Das vom DRK betriebene Corona-Testzen­trum in der Alten Amtmannei wird voraussichtlich Mitte kommender Woche an den Start gehen. Das teilte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes am Dienstag dem Haupt- und Finanzausschuss mit. Die Verwaltung verzeichne bereits eine Vielzahl von Anfragen zu den künftigen Testmöglichkeiten.

Ab Donnerstag (11. März) wird die Stiftsapotheke Frie eine eigene Testmöglichkeit anbieten. Dazu wird ab 10 Uhr in einem vor der Apotheke aufgestellten Zelt getestet. Um Schlangen zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sind Terminbuchungen über die Homepage www.frie.de notwendig. Das Ergebnis der Testung bekommen die Getesteten per Mail.

Im Haupt- und Finanzausschuss berichtete Dr. Thönnes auch aus der Bürgermeisterkonferenz. Dort sei der Einsatz der App Luca Thema gewesen. Dabei handelt es sich um eine Software für mobile Endgeräte, die der weitgehend anonymisierten Kontaktnachverfolgung im Rahmen eines Pandemie-Geschehens dient (als Ergänzung zur Corona-Warn-App). Der Kreis Coesfeld stehe bereits in Verhandlungen mit dem Hersteller, diese App auch hier im Kreisgebiet einzusetzen. „Wir sind zuversichtlich, dass die App kommt“, begrüßte Thönnes dieses Hilfsmittel.

Und schließlich: In der Gemeinde wird ein Gedenkort für die von der Corona-Pandemie betroffenen Menschen geschaffen werden. Der Bürgermeister berichtete von Gesprächen mit den beiden örtlichen christlichen Kirchengemeinden. Nach Aussage von Thönnes ist nicht an eine Opfergedenkstätte nur für die Corona-Verstorbenen gedacht. Vielmehr soll der Begriff der Leidtragenden weiter gefasst werden.

Als Standort habe man eine Fläche am Fußweg vom Dorf zum Familienwald links hinter der Umgehungsstraßentrasse ausgewählt. Dieser Bereich liege außerhalb des Naturschutzgebietes und könne daher entsprechend gestaltet werden. Vorgesehen ist unter anderem, eine Streuobstwiese anzulegen. Weitere Einzelheiten werden mit den Kirchengemeinden besprochen, die offizielle Einweihung ist für den Herbst geplant.