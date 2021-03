„Wir stehen bereit.“ Hochmotiviert sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizbewegung Nottuln. „Leider haben wir nur wenige Anfragen“, so die Koordinatorinnen Mona Letterhaus und Kirsten Schneider . „Wir hoffen aber, dass sich das bald ändert. Denn die Impfungen nehmen ja nun Fahrt auf.“

Nicht nur, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheime in Nottuln und ein großer Teil der über 80-Jährigen bereits geimpft wurden. Auch die Mitarbeitenden der Hospizbewegung freuen sich, dass sie im Impfplan nach vorne gerückt sind. „Die ersten vier Personen wurden schon Ende Februar geimpft, und weitere Aktive dürfen sich diese Woche den Pieks abholen“, so die Koordinatorinnen.

Auf Wunsch können sich die Aktiven der Hospizbewegung, die eine Sterbebegleitung annehmen, auch testen lassen, bevor sie den Besuch wahrnehmen. In den Altenheimen ist dies ohnehin vorgeschrieben.

Gespräche führen, Entlastung anbieten, da sein – all das würden die Aktiven gerne wieder verwirklichen, heißt es in der Pressemitteilung der Hospizgruppe. Unter der Rufnummer 01 52/07 37 64 14 oder unter info@hospiz-nottuln.de sind die Koordinatorinnen zu erreichen. Gemeinsam wird geklärt, welche Unterstützung benötigt und welche die Hospizbewegung in der konkreten Situation geben kann.