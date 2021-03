Mit Umsicht und Bedacht bereitet sich die Ev. Friedens-Kirchengemeinde Nottuln auf die Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten in der Kirche „Unter dem Kreuz“ und im Friedenshaus Appelhülsen vor. Das Presbyterium hat in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden, dass Gottesdienste wieder möglich sind, „da der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Coesfeld dauerhaft und erwartbar unter 50 liegt“, berichtet die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. Daher werden ab Sonntag (14. März) in beiden Predigtstätten wieder Gottesdienste gefeiert, an diesem Sonntag in Appelhülsen um 9.30 Uhr und in Nottuln um 11 Uhr.

Für die Durchführung der Gottesdienste hat das Presbyterium ein Schutzkonzept verabschiedet. Darin wird unter anderem die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer in Abhängigkeit der Raumgröße festgeschrieben. Danach stehen in der Kirche „Unter dem Kreuz“ 27 Sitzplätze und im Friedenshaus Appelhülsen 23 Sitzplätze zur Verfügung.

Eine Anmeldung bei Küster Martin Zimmermann unter Telefon 0 25 02/22 87 67 oder Telefon 01 57/34 02 08 69 bzw. per E-Mail an m.zimmermann71@t-online.de ist erforderlich. Die Einhaltung der Abstandsregeln und aller Hygienemaßnahmen ist zu gewährleisten. Zudem müssen alle Gottesdienstteilnehmer während des ganzen Gottesdienstes einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Menschen mit Krankheitssymptomen werden gebeten, den Gottesdiensten fernzubleiben.