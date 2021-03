Der Investitionsstau in die kommunale In­frastruktur ist groß. Aber die Gemeinde wird in den kommenden Jahren nicht genug Geld haben, um jede gewünschte Maßnahme auch wirklich umzusetzen. Vor diesem Hintergrund haben sich Politik und Verwaltung darauf verständigt, bis zum Herbst dieses Jahres ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept zu erarbeiten. Das sieht ein einstimmig gefasster Beschluss vor, den der Haupt- und Finanzausschuss in dieser Woche traf. Und der Ausschuss stellte noch weitere Weichen: Gemeinsam wollen Rat und Verwaltung in den nächsten Monaten die finanzpolitischen Leitplanken neu definieren. Bedeutet: Es sollen Grenzen für die künftige Neuverschuldung sowie für die Defizite in den Jahresplanungen festgelegt werden.