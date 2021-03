Im Jahr 321 wurde das Judentum in Deutschland erstmals urkundlich erwähnt, als Kaiser Konstantin per Edikt gestattete, Menschen jüdischen Glaubens in Ämter der Kölner Stadtverwaltung zu berufen. 1700 Jahre sind seitdem vergangenen, in denen das Judentum eine wechselvolle Geschichte durchlebt hat – auch in der Gemeinde Nottuln, die bis zum Ende der 1930er-Jahre das Zuhause einer kleinen jüdischen Gemeinde war.

Gemeinsam mit der evangelischen und der katholischen Kirche beteiligt sich die Gemeinde Nottuln an dem Themenjahr, zu dem der Verein „321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ aufgerufen hat und das bundesweit von Kommunen, Vereinen und Initiativen begangen wird, um die jüdische Vielfalt in Deutschland zu feiern. Unter dem Motto „L’Chaim – Auf das Leben“ wird es im September auch in Nottuln zahlreiche Veranstaltungen geben, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

„Durch den jüdischen Friedhof nahe des Nottulner Ortskerns besteht noch heute eine tiefe Verbundenheit zur jüdischen Gemeinde in Münster, von der viele gar nicht (mehr) wissen. Mit den Festtagen wollen wir einen Zugang schaffen zu einer Kultur und Religion, die immer ein unschätzbar wertvoller Teil unserer Geschichte, Gegenwart und Zukunft sein wird“, erklärt Dechant Norbert Caßens von der katholischen Pfarrgemeinde St. Martin.

„Heutzutage kennt man das Judentum häufig nur noch aus Geschichtsbüchern oder Filmen. Der Nationalsozialismus war der denkbar schlimmste Einschnitt in die jüdische Geschichte. Aber jüdisches Leben ist weit mehr als seine Vergangenheit“, ergänzt Regine Vogtmann, Pfarrerin der evan-gelischen Friedens-Kirchengemeinde.

Zusammen mit Kulturkoordinatorin Lea Jockisch wollen sie deshalb den Rahmen zum kulturellen Kennenlernen und Austausch bieten. Neben einer Fachtagung des Kreisheimatvereins wird es unter anderem ein Klezmerkonzert, einen Kinoabend und einen Vortrag von Sharon Fehr, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Münster, geben.

„Wir haben bereits zahlreiche Anfragen von Vereinen und Einzelpersonen erhalten, die sich mit kleineren und größeren Programmpunkten an den Festtagen beteiligen wollen. Ob ein gemeinsames Reinigen der Stolpersteine, Kochabende mit koscheren Gerichten oder das Reden darüber, was man mit dem Judentum verbindet: Alle Nottulnerinnen und Nottulner sind eingeladen, sich mit Ideen, Veranstaltungen und Gesten einzubringen“, ermuntert Lea Jockisch zur Teilnahme an den Festtagen, die Anfang September im gesamten Gemeindegebiet stattfinden sollen.