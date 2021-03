Hubert Heimann, Geschäftsführer des Familienunternehmens Heimann Fahrzeugbau, muss nicht lange überlegen, um zu beschreiben, wie es der Firma in der Pandemiezeit geht. „Wir haben eine gute Auftragslage.“ Als einen wesentlichen Grund sieht er die breite Streuung in der Kundschaft. Nachlassende pandemiebedingte Nachfragen in einzelnen Bereichen werden durch verstärkte Bestellungen aus anderen Bereichen – beispielsweise aus dem Handwerk – wettgemacht. „Wir haben teilweise mit längeren Lieferzeiten für unser Material zu kämpfen.