Der Wind peitscht von Westen über das freie Feld am Schmittler ungebremst in den angrenzenden Wald hinein und lässt die Bäume ächzen. Das weckt Erinnerungen: Orkan Friederike war am 18. Februar 2018 über Deutschland gezogen und hatte auch auf Nottulner Gemeindegebiet und im Naturschutzgebiet Nonnenbach Nottulner Berg die Fichten und Buchen geschädigt. Nach Friederike kam der Borkenkäfer, und die Gemeindewerke Nottuln als Flächeneigentümer, sahen sich gezwungen, den Bestand fällen zu lassen. Nach der ersten Wiederaufforstungsmaßnahme in der Nähe des Wasserwerks (wir berichteten) ist nun eine 0,39 Hektar große Fläche an der Westflanke des Schmittlers an der Reihe.