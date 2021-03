Soll die Gemeinde Nottuln Versäumnisse von Bund und Land bei der Corona-Teststrategie auf lokaler Ebene beheben und ein umfangreicheres Testprogramm auf die Beine stellen? Eine Frage, die keinesfalls theoretisch ist. Die UBG-Fraktion hat am Dienstag einen Ratsantrag beim Bürgermeister eingereicht, der sich genau damit beschäftigt. Die UBG beantragt einen lokalen Ausbau der Corona-Teststrategie an den Schulen und Kindergärten in der Gemeinde. Neben den vorhandenen Schnelltestmöglichkeiten an der Stifts-Apotheke Frie und in der Alten Amtmannei (DRK) schlägt die UBG Teststandorte in allen Ortsteilen der Gemeinde vor.