Der Stichtag am 20. März (Samstag) rückt näher und noch fehlen nach Angaben der Deutschen Glasfaser einige Anträge zum flächendeckenden Glasfaserausbau in Nottuln. „Bereits bei der ersten Nachfragebündelung erschwerten die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie das Projekt entschieden. Leider wurde auch die Wiederaufnahme des Projektes von diesen Maßnahmen samt Lockdown beeinflusst. Dennoch steht man mit dem möglichen Erreichen der 40 Prozent kurz vor dem Ziel“, so Projektleiter René Fuchs vom Unternehmen Deutsche Glasfaser in einer Pressemitteilung. Denn nur wenn 40 Prozent aller Haushalte sich für ihren eigenen Glasfaseranschluss entscheiden, wird auch der Ortsteil Nottuln, wie bereits die drei Ortsteile Appelhülsen, Darup und Schapdetten, flächendeckend mit der neuen Infrastruktur ausgebaut.

„Die meisten Nottulner sind sich bewusst, dass der Glasfaserausbau die Gemeinde bei der angestrebten Digitalisierung ein großes Stück weiterbringen würde“, sagt der Projektleiter weiter. Aber es herrsche in Teilen der Bevölkerung Verunsicherung bezüglich der nötigen Maßnahmen zur Realisierung des Hausanschlusses. Dabei sei diese Verunsicherung absolut unbegründet, wie René Fuchs erklärt. Weder auf dem Grundstück noch im Haus komme es zu einschneidenden Baumaßnahmen. Die Leitungszuführung zum Haus geschieht unterirdisch mit einem Bohrspülverfahren und nicht in offener Bauweise. Die Zuführung ins Haus erfolgt durch ein kleines Bohrloch, welches im Anschluss wieder abgedichtet und versiegelt wird. Bei der eigentlichen Hausverkabelung kann man auf Leerrohre oder alternative Leitungswege zurückgreifen.

Mittlerweile ist das Glasfasernetz im Kreis Coesfeld bereits zu über 70 Prozent ausgebaut, so dass der Kreis landesweit hier schon eine Führungsposition erlangt hat. Mit der Kerngemeinde Nottuln soll nun eine weitere Lücke in diesem zukunftssicheren Netz geschlossen werden.

Auch wenn die Zeit knapp wird, haben alle interessierten Bürgerinnen und Bürger noch die Möglichkeit, dabei zu sein und Nottuln für die Zukunft sicher aufzustellen, erklärt die Deutsche Glasfaser. Wer bis zum 20. März noch einen Antrag stellt, erhält die kompletten Baukosten erlassen und profitiert von weiteren Vergünstigungen. Umfassende Informationen gibt es im Internet.