Die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde Nottuln reagiert auf den im Kreis Coesfeld über die Marke von 50 gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenzwert. Bereits am kommenden Sonntag (21. März) fällt der im Friedenshaus Appelhülsen geplante Präsenz-Abendgottesdienst aus, teilte die Kirchengemeinde am Donnerstag mit.

Mit Umsicht und Bedacht hatte sich die Ev. Friedens-Kirchengemeinde auf die Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten in der Kirche „Unter dem Kreuz“ und im Friedenshaus Appelhülsen vorbereitet. Dabei sollten Gottesdienste wieder möglich sein, wenn der kreisweite Sieben-Tage-Inzidenzwert dauerhaft und erwartbar unter 50 liegt, erläuterte die Kirchengemeinde. Somit konnten am vergangenen Sonntag in beiden Predigtstätten Gottesdienste gefeiert werden.

Doch derzeit meldet der Kreis Coesfeld einen Inzidenzwert von 51,2 (Stand 18. März, 0 Uhr). „Nach dem aktuell geltenden Schutzkonzept für Gottesdienste muss daher der für den kommenden Sonntag geplante Abendgottesdienst im Friedenshaus Appelhülsen leider ausfallen“, berichtete die Kirchengemeinde. Wie es weitergeht, wird die Entwicklung des Inzidenzwertes zeigen. Nach den politischen Beratungen in der nächsten Woche werde das Presbyterium entscheiden, welche Angebote in den nächsten Wochen möglich und verantwortbar sind. Das gelte besonders im Hinblick auf die Karwoche und die Osterfeiertage.

Für diesen Sonntag (21. März) nun werden Gaby Gers und Klaus Bratengeyer einen geistlichen Impuls zum fünften Sonntag in der Passionszeit als Video auf die Webseite der Gemeinde stellen. In dem Beitrag geht es um die Bedeutung des Sonntags „Judica“ und besonders um Hiob, einen der bekanntesten Menschen in der Bibel. Musikalisch wird der Videobeitrag von Andreas Gers gestaltet.