„Aller guten Dinge sind drei“, freute sich nun Jolanthe Sielenkemper. Zweimal hatte die Leiterin der Tagespflege Nottuln des Caritasverbandes geplante Impftermine für ihre Gäste mangels Impfstoff schon absagen müssen. Um so erleichterter war sie, als am Mittwochmorgen tatsächlich der Moderna-Impfstoff geliefert wurde. Aus diesem Grund blieb die Tagespflege geschlossen und die Räume an der Martin-Luther-Straße wurden zum Impfzentrum.

20 Seniorinnen und Senioren verabreichte Dr. Sascha Schönhauser die Erstimpfung gegen Covid-19. Die 82-jährige Anna Schnieder erhielt als Erste vom Hausarzt aus der Nachbarschaft den Corona-Schutz verabreicht.

„Damit sind alle unsere 23 festen Gäste sicherer“, berichtete Jolanthe Sielenkemper von einer 100-prozentigen Impfbereitschaft. Drei Personen seien bereits in der Tagespflege Alte Mühle geimpft worden, so die Leiterin. Auch das Personal habe schon eine Erstimpfung mit dem Mittel von Astrazeneca erhalten.

Die abschließende zweite Impfung der Gäste steht ebenfalls schon fest. Diese ist 28 Tage nach der ersten Impfung terminiert.