„Ich schreibe Gedichte aus dem Leben für das Leben“, bringt es Annette Bertels auf den Punkt. Und alles, was sie je an Gedichten und Liedtexten geschrieben hat, steht – ordentlich in Aktenordnern und nach Themen abgeheftet – bei ihr zu Hause in Schränken. Gezählt hat die Nottulnerin die Anzahl der Ordner nicht. Aber vom Inhalt her sind es tausende Gedichte, Sinnsprüche und Liedtexte. Schunkellieder für Karneval oder auch Heimatlieder. Aber auch Gedichte mit aktuellem Bezug. Über Corona zum Beispiel. 77 Jahre alt ist die quirlige kleine Frau. Und wenn sie auf dem Fahrrad ins Dorf unterwegs ist, dann summt sie oft leise vor sich hin. „Ja, dann kommen mir Melodien in den Sinn“, schmunzelt sie. Seit wann sie Gedichte schreibt und singt? „Ach, schon immer“, kommt prompt die Antwort.