Es ist die Zeit für eine klare und auch öffentliche Positionierung. „Es ist die Stunde der Wahrheit“, betont Pfarrdechant Norbert Caßens und weiß sich einig mit Dr. Dietmar Thönnes. Was beide innerlich zutiefst bewegt und weshalb sie nicht schweigen möchten, ist das in dieser Woche bekannt gewordene Nein der Katholischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare. „Einen Segen zu verweigern, das berührt den Kern meines Glaubens“, sagt Norbert Caßens, der „entsetzt und verärgert“ über seine Kirche ist. „Ich nehme hier Stellung in meiner Rolle als Pfarrdechant“, sagt der Seelsorger im WN-Gespräch. Und Dietmar Thönnes stellt klar: „Ich spreche hier nicht als Bürgermeister, sondern als der Mensch Dietmar Thönnes, als engagiertes Mitglied der Kirche, das sich in dieser Gemeinde gut aufgehoben fühlt, aber nicht mehr in der Kirche.“ Kränkung und Ablehnung Wer sich mit den Beiden unterhält, merkt schnell, wie sehr es in ihnen brodelt bei diesem Thema. Dietmar Thönnes, der seit vielen Jahren mit seinem Partner in Schapdetten lebt und sich vielfältig im Dorf und in der Kirchengemeinde engagiert, schildert offen, wie sehr er die jüngste Entscheidung der Glaubenskongregation, dieses immer wieder Infragestellen seiner Person, seines „So-Seins“, als Kränkung und Ablehnung empfindet. „Die Äußerungen des Vatikans haben mir als schwulem Mann, gläubigem Christen und praktizierendem Katholiken tatsächlich emotional den Boden unter den Füßen weggezogen.