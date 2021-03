Anfang März rückte auf dem Gelände der Araltankstelle direkt neben der Raiffeisen Steverland eG am Beisenbusch der Bagger an. Tagelang wurden auf der ehemaligen Rasenfläche Erdarbeiten durchgeführt, später Schächte angelegt und Stromleitungen verlegt. In Kürze wird hier eine stationäre LNG-Tankstelle (Abkürzung LNG für englisch liquefied natural gas) in Betrieb gehen. „Das ist eine Tankstelle, an der statt Diesel oder Benzin flüssiges Erdgas, das auf minus 162 Grad Celsius heruntergekühlt wurde, getankt werden kann. Das ist ein sehr umweltfreundlicher Kraftstoff“, berichtete Tobias Reining, LNG-Projektleiter der Raiffeisen Gas GmbH Dorsten-Lembeck, die die Anlage mit einer Investitionssumme von 800 000 Euro derzeit erbaut und anschließend betreiben wird.