So ein Meisenknödel schmeckt anscheinend nicht nur den gefiederten Bewohnern des Gartens in Nottuln. Dieser Tage hatte auch eine kleine Maus diese kugelrunde Köstlichkeit für sich entdeckt. Der Weg zum Ziel war allerdings nicht der einfachste. Erst nach einer artistischen Glanzleistung kam der Nager an den Knödel heran. Möglich, dass der gelenkige Winzling Mitglied im Nottulner Mäusezirkus ist.