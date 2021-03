Gemeinsamkeiten wieder entdecken

Dass das Thema Kalter Krieg und Spannungen zwischen dem Westen und dem Osten Menschen Sorgen macht, zeigte sich am Montagabend. Unter dem Thema „Russland und der Westen – Konfrontationseskalation ohne Ausweg? Was tun?“ hatte die Friedensinitiative Nottuln (FI) zu einem Videovortrag eingeladen. Moderator Robert Hülsbusch registrierte 320 Teilnehmer. Diese große Anzahl an Interessierten lag neben der brisanten Thematik sicher auch am Referenten Andreas Zumach , Journalist aus Genf und dort bei der UNO akkreditiert sowie Autor zahlreicher Bücher über die internationale Politik, schreibt die FI in einer Pressemeldung.

Eine Stunde lang analysierte Zumach die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen, nicht jedoch ohne am Ende des Vortrags Perspektiven für eine neue Entspannungspolitik aufzuzeigen.

Neben der zum Teil heftigen Auseinandersetzung um strittige Themen, wie die Annexion der Krim, den Krieg in der Ukraine, die Nato-Osterweiterung, die Aufrüstung auf beiden Seiten und gegenseitige Vorhaltungen der Verletzung der Menschenrechte, müsse es im Interesse der Europäer sein, die gemeinsamen Interessen stärker zu betonen und diese auf die bilaterale politische Agenda zu setzen. Beide Seiten hätten weiter ein Interesse an Rüstungskontrolle und Abrüstung. Dass nun der Start-Vertrag über die Begrenzung von Atomraketen sowohl von Biden als auch von Putin verlängert werde, zeige dies, schreibt die FI weiter.

Beide Parteien seien sich der Klimaproblematik bewusst. Zumach: „Russland braucht in diesem Bereich dringend die europäische Hilfe.“ Umgekehrt gelte dies für die Pandemiebekämpfung. Es sei klar, dass nur eine globale Eindämmung des Virus langfristigen Erfolg für die einzelnen Länder verspreche. Europa tue gut daran, ernsthaft auch russische und chinesische Impfstoffe zu prüfen und dann zu verimpfen.

Beide müssten auch Interesse an der Lösung des Ukraine/Krim-Konfliktes haben. „Wird dieser Konflikt nicht aufgelöst, bleibt er eine ständige Belastung der Beziehungen.“ Der Journalist schlug ein erneutes Abstimmungsverfahren vor. Die UNO oder die OSZE könnten dabei die Federführung übernehmen: Es gehe um eine echte Volksabstimmung über den Verbleib der Krim.

„Die Menschenrechte sind unteilbar!“ Das ist die feste Überzeugung von Zumach, der sich darüber Sorgen macht, wie sehr Russland ins Fadenkreuz des Westens gerückt wird. „Wer Putin einen `Killer´ nennt, muss sich gefallen lassen, dass auch die Politik der USA scharf kritisiert wird.“ Als Beispiel führte der Journalist den völkerrechtswidrigen Krieg der USA gegen den Irak an. Zumach appellierte an die Regierungen: „Bleiben Sie bei den Fakten, vermeiden Sie doppelte Standards in Sachen Menschenrechte, sorgen Sie dafür, dass sich die Menschen in Ost und West friedlich begegnen. Und vergessen Sie nicht die Geschichte des Vernichtungskrieges der Deutschen Wehrmacht gegen die damalige Sowjetunion.“

Der Videovortrag ist über die Seite der FI (www.fi-nottuln.de) zu erreichen.