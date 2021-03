Nottuln -

Der Nottulner Oskar Enseling gehört in seiner Altersklasse zu den besten Läufern in Westfalen. Das bestätigte er jetzt einmal mehr bei einem Einladungslauf in Dresden. Im WN-Interview spricht der 19-Jährige über Bestmarken, Trainingsumfänge und seine Zukunftspläne.