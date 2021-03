Zusammen sind wird stark

Keine Partys, so gut wie keine Treffen, nur wenige direkte Kontakte – das ist der hohe Preis, den auch Jugendliche in der Corona-Zeit zahlen müssen. Geht es den Schülerinnen aus den Partnerstädten Saint-Amand-Montrond (Frankreich) und Chodziez (Polen) vielleicht genauso oder immerhin ähnlich wie denen in Nottuln? Wo liegen die Unterschiede? Wo gibt es Parallelen? Worin finden sie in dieser Zeit Unterstützung?

Auf diese Fragen suchen die Journalistin Ulla Wolanewitz und Filmemacherin Susanna Wüstneck Antworten. Zur Europawoche 2021 im Mai, die unter dem Titel „EUnited – gemeinsame Vision für die Zukunft!“ steht, wollen die Beiden wieder einen Kurzfilm produzieren, der bislang noch den Arbeitstitel „Zoom – zusammen sind wir stark“ trägt.

Projektpartner Rupert-Neudeck-Gymnasium

Unlängst erhielt Jutta Glanemann, Schulleiterin des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, Post aus Düsseldorf vom Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen. „Für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb spreche ich dem Gymnasium meine Anerkennung und meinen Dank aus“, schreibt Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner. Der Dank, der verbunden ist mit der Zusage zur Förderung des Filmprojektes, ging an das Rupert-Neudeck-Gymnasium, weil es Antragsteller und Projektpartner zugleich ist.

Dass das Duo Wolanewitz-Wüstneck erfolgreich zusammenarbeitet, bewies es unter anderem mit den beiden Projekten „Haör äs gued to – Wi sint Europa“ (in Kooperation mit der Sebastianschule in Darup) und „Ich lebe in Nottuln, weil ...“ (in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe Nottuln) zur Europawoche 2017 bewiesen. Seinerzeit überbrachte Minister Franz-Josef Lersch-Mense aus Düsseldorf die Glückwünsche zur Präsentation im Mai persönlich (wir berichteten). „Daran arbeiten wir jetzt auch“, versicherte Ulla Wolanewitz mit einem Schmunzeln und verriet, dass eine erste Anfrage per Mail schon ans Ministerium gegangen ist.

Wichtiger aber war die Kontaktaufnahme mit Partnern in St. Amand und Chodziez, die das Vernetzen mit den entsprechenden Schülerinnen ermöglichen. „Aus St. Amand haben wir bereits die Rückmeldung, dass es dort Interessentinnen gibt. Da warten wir auf die Kontaktadressen“, ließ die Journalistin wissen. „In Polen sind sie auch bereits auf der Suche.“

Kontakt nach Chodziez und St. Amand gesucht

Und: Wer in Nottuln durch Schüleraustausche oder andere Aktionen der Städtepartnerschaften gute Kontakte nach St. Amand und Chodziez pflegt und dort Schülerinnen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren kennt, die für eine Teilnahme am Projekt denkbar wären, darf sich gerne bei der Journalistin melden, entweder telefonisch unter 83 44 oder per Mail an uwolanewitz@web.de

Ewig viel Zeit bleibt dem kreativen Duo allerdings nicht. Die Bewilligung vom Ministerium ist an die Bedingung geknüpft, dass das Projekt am 8. Mai präsentiert wird. Ob der Film dann öffentlich, digital oder „anders-formatig“ gezeigt werden kann, das wird dann auch von den aktuellen Corona-Beschränkungen abhängig sein.