Es ist ein altes Thema, das aber vor allem die jungen Menschen in dieser Gemeinde angeht: „Ein Skate-Park für Nottuln – Wunsch oder Wirklichkeit?“ Unter diesem Motto fand am Donnerstag eine Videokonferenz statt, zu der die Gemeinde Nottuln interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen hatte. Mit rund 30 Teilnehmern, darunter auch einigen wenigen Ratsmitgliedern, war die Resonanz erfreulich groß, wie Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes bilanzierte. Und als Ergebnis kann festgehalten werden: Es gibt nach wie vor ein großes Interesse an einer Skate-Anlage. Und in der Standortfrage gibt es eine klare Präferenz: „Es wird wohl in Richtung Gemeindewiese gedacht werden müssen“, formulierte der Bürgermeister am Ende der rund 45-minütigen, sehr kon­struktiven Besprechung. Die Verwaltung hatte im Vorfeld vier Flächen ermittelt, die sich im Besitz der Gemeinde befinden und möglicherweise als Standort für eine Skate-Anlage in Frage kommen.