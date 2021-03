Missbrauchsprozess in Münster, immer neue Missbrauchsvorwürfe in der katholischen Kirche. Das Thema wird zurzeit intensiv diskutiert. Anfang dieses Monats trat das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft. Auch die Mitarbeitenden der Nottulner Friedens-Kirchengemeinde werden im April an einer ersten Fortbildung teilnehmen, die sie für das Thema sensibilisieren soll. Unsere Mitarbeiterin Marita Strothe sprach mit der Nottulner Heilpraktikerin für Psychotherapie, Schwerpunkt Traumatherapie, Eva Cohaus, zu deren Klienten auch Opfer sexualisierter Gewalt gehören. Wer kommt zu Ihnen in die Therapie? Eva Cohaus: Wenn es sich um Opfer sexualisierter Gewalt handelt, würde ich sie grob in drei Gruppen einteilen: 1. Die Klientinnen und Klienten haben die sexualisierte Gewalt immer erinnert, aber versucht, diese Erinnerungen und die damit verbundenen Emotionen und körperlichen Reaktionen zu verdrängen. 2. Die Klienten haben immer eine Ahnung gehabt, dass sie Opfer sexualisierter Gewalt waren, oft in Verbindung mit bruchstückhaften Erinnerungen, die sie verwirren. Ein Kind versteht oft nicht, was mit ihm geschieht, und es hat auch keine Worte dafür.