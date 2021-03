Schülerin ist „4-Sterne-Chem-pion“

18 Schülerinnen und Schüler des 7er-Wahlpflichtkurses Naturwissenschaften der Liebfrauenschule haben am „Chem-pions“-Landeswettbewerb Chemie des Ministeriums für Schule und Bildung NRW teilgenommen. Nun erhielten sie für ihre erfolgreiche Teilnahme Urkunden und Preise. Die Schülerin Nora Fürtges hat dabei mit einer Bestleistung abgeschnitten.

Bei diesem online-gestützten Chemie-Wettbewerb werden Experimente zu einer vorgegebenen Fragestellung aus dem Alltag durchgeführt und ausgewertet, erläutert die Liebfrauenschule in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr stand die Untersuchung von Zaubermalstiften im Mittelpunkt. In viel Kleinarbeit sollte die Zusammensetzung und Funktionsweise dieser Stifte herausgefunden werden. Auch eigene Farbmischungen sollten entwickelt und erprobt sowie der Einfluss von Vollwaschmittel, Knödelhilfe und Tintenkiller untersucht werden. Anschließend mussten die Ergebnisse mit Bildern und Texten dokumentiert und auf der Wettbewerbsseite hochgeladen werden.

Die Liebfrauenschülerin Nora Fürtges ist jetzt nach Auswertung der Ergebnisse als „4-Sterne-Chem-pion“ aus dem Wettbewerb hervorgegangen. Ihr wird damit bescheinigt, dass sie ihre Beobachtungen nicht nur besonders gewissenhaft notiert und ausgewertet hat, sondern ihre Arbeit auch sehr übersichtlich gestaltet, Texte gut formuliert und durch Skizzen und Fotos ergänzt hat. Ebenso erfreulich ist die Leistung von sechs weiteren Schülerinnen und Schülern aus dem Kurs, die mit einer 3-Sterne-Bewertung aus der Konkurrenz hervorgegangen sind.

Chemiewettbewerb in NRW

Unter normalen Umständen wäre die Preisträgerin zu einer Abschlussveranstaltung zur Firma Evonik in Marl eingeladen worden, die zugleich zu den Förderern des Wettbewerbs gehört. Doch anstelle eines Nachmittags mit Snacks, Fotoshooting und Experimentalvortrag muss Nora Fürtges unter Corona-Bedingungen nun mit einer Feierstunde per Videokonferenz vorlieb-nehmen. Außerdem erhält sie neben einem Sachpreis auch eine Urkunde, unterzeichnet von Schulministerin Yvonne Gebauer.

Lehrerin Margret Ardes, die den Wettbewerb in ihrem Kurs schon im Herbst vergangenen Jahres initiiert hatte, hofft, dass das die Freude nicht beeinträchtigt: „Ich freue mich sehr, dass so viele Schülerinnen und Schüler so erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Nora darf natürlich besonders stolz auf ihre Leistung sein. Ich gratuliere ihr sehr herzlich und danke den Eltern, die ihre Kinder beim Experimentieren unterstützt haben.“