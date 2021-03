„Wirklich: Eine tolle Aktion!“ Die Passantin hat sich eine ganze Zeit lang vor die bunten Blätter gestellt, die an Wäscheleinen hängen, die kreuz und quer über die Wiese hinter der Pfarrkirche St. Martinus gespannt worden sind. Auf den Blättern hat die Frau Worte lesen können, die Mut machen in einer Zeit, in der droht, dass der eine oder die andere genau diesen verliert. Corona lässt grüßen. Unter dem Motto „Mitmachen – Mut machen“ hat eine Gruppe von Aktiven der Pfarrgemeinde die Aktion ins Leben gerufen.