Manche Dinge merkt man sich sein Leben lang. Bei Adelheid Wortmann ist das zum Beispiel der Geruch von Möbeln. Möbel wie Tische und Stühle, Schränke, Truhen und Betten, oft jahrzehntelang im Gebrauch, mit Holzpolitur, Firnis und dem Schweiß ihrer Nutzer getränkt. „Beide Seitenschiffe unserer Kirche St. Mariä Himmelfahrt waren regelrecht vollgepackt mit Möbeln“, erzählt die 85-Jährige, und ihre Freundin Adele Olbertz (84) nickt zustimmend. „Puh, das hat vielleicht gerochen“, erinnert sich die Appelhülsenerin und verzieht dabei leicht das Gesicht. Womit klar wird: Nach Rosenwasser hat es in der Kirche sicherlich nicht geduftet. Private Möbel in der Kirche? In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs nicht unüblich. Damals hatten von Bombardements betroffene Familien aus Münster und Umgebung aus Sorge um ihr Hab und Gut ihren Hausstand in der Appelhülsener Kirche gelagert in der Hoffnung, dass die Sachen dort sicher sind. Warum sich Adele Olbertz, geborene Tokentrup, und Adelheid Wortmann, geborene Deilmann, so gut daran erinnern können: Am Gründonnerstag des Jahres 1945 haben sie in der Frühmesse an diesem Tag umringt von all den Möbelstücken ihre erste Heilige Kommunion gefeiert.