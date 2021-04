Hans Stipping: „Alles andere als langweilig“

Hans Stipping ist im Stiftsdorf wahrlich kein Unbekannter. Der 73-Jährige gehört seit 1965 dem MGV Nottuln an. Insgesamt 22 Jahre lang war er der 1. Vorsitzende des Männergesangvereins, vorher engagierte er sich schon als Notenwart und Schriftführer – weil er sich vor Verantwortung nicht scheut und so gerne im 2. Bass singt. Die Corona-Pandemie hat allerdings dafür gesorgt, dass auch der Ehrenvorsitzende des MGV seiner großen Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann. Natürlich schlug das dem gebürtigen Nottulner aufs Gemüt. Daher sah er sich nach einer Beschäftigung um. Und er fand sie: im „Malen nach Zahlen“ für Erwachsene.

„Das hört sich vielleicht etwas langweilig und einfach an. Das ist es aber nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele ältere Menschen eine schöne Beschäftigung wäre“, erklärt Hans Stipping. Der Rentner, der früher als Versicherungskaufmann bei der LVM in Münster arbeitete, geht flugs zu seinem „Arbeitsplatz“ im Wintergarten und zeigt sein aktuelles Bild, das erst zu einem Drittel fertig ist.

Noch ist nicht zu erkennen, was es einmal werden wird. Der Betrachter sieht zunächst nur verschiedene Farbflecken und dazwischen viele kleine Zahlen in kleinen Flächen. „Das wird einmal ein Ruderboot, das am Ufer eines Sees liegt. Für meinen Geschmack ist aber zu viel Rot auf dem Bild. Das kann ich allerdings noch ändern“, sagt der Familienvater, der seit 52 Jahren mit seiner Frau Erna verheiratet ist, zwei Kinder (Jürgen/51 und Jutta/49) sowie ein Enkelkind (Marcel/18) hat.

Doch was gefällt dem MGV-Ehrenvorsitzenden so gut am „Malen nach Zahlen“? „Das Malen beruhigt mich ungemein. Bei dieser Beschäftigung kommt nie Stress auf. Ich male meistens abends so zwei bis drei Stunden, höre dazu häufig Radio und gönne mir auch schon mal ein Gläschen Wein. Das ist doch besser als jedes Fernsehprogramm.“ Zur Dokumentation der Fortschritte macht er dann noch ein Foto seines Tagewerks.

Für das „Malen nach Zahlen“ braucht man keine besonderen Vorkenntnisse, erläutert Hans Stipping: „Man benötigt nur einen guten Tisch, gutes Umgebungslicht, ein gutes Auge, eine Lupe sowie kleine und kleinste Pinsel. Für ganz kleine Stellen nehme ich sogar manchmal einen Zahnstocher zu Hilfe, um stecknadelgroße Flächen auszumalen.“

Die Bilder sind normalerweise 50 x 40 Zentimeter groß. Der Nottulner hat aber auch schon Gemälde in der Größe 60 x 50 Zentimeter gemalt. „Für ein Bild brauche ich etwa 40 Stunden. Bei einem besonders schwierigen Bild habe ich aber auch schon mal 55 Stunden dran gesessen.“

Die Kosten für dieses Hobby sind dabei überschaubar. „Wenn man alles zusammenrechnet, also Bild, Ölfarbe, Pinsel, Rahmen und Versandkosten, kommt man auf 40 bis 50 Euro“, hat der 73-Jährige ausgerechnet.

Das neue Hobby möchte Hans Stipping auch nach der Pandemie weiter betreiben. Jedoch sehnt er sich dem Zeitpunkt entgegen, dass endlich wieder das normale Leben beginnen kann. „Ich warte darauf, dass es mit der Singerei wieder weitergeht. Ich hoffe, dass alle meine Mitsänger wiederkommen werden.“ Zwischendurch hätten die Chormitglieder auch mal versucht, sich online zu treffen. „Aber das hat nicht geklappt. Diese Online-Konferenzen sind meiner Meinung nach auch eher etwas für junge Leute. Unser Durchschnittsalter schätze ich auf 77, da bin ich mit meinen 73 ja noch einer der Jüngeren.“ Leider hätten auch keine Treffen auf Abstand stattgefunden. „Alle von uns waren sehr, sehr vorsichtig. Inzwischen sind die über 80-Jährigen unseres Chores aber geimpft. Vielleicht kann man demnächst ja den ein oder anderen sehen.“