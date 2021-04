Ohne Frage ist es einer der Höhepunkte für die Vorschulkinder: Der Besuch eines Polizisten im eigenen Kindergarten. Doch coronabedingt hat auch die Polizei im Kreis Coesfeld die im Rahmen der Verkehrserziehung geplanten Besuche in den Kindergärten ausgesetzt. Und die Absage gilt auch für die Verkehrspuppenbühne. „Es tut uns in der Seele weh“, sagt Polizeihauptkommissar Jürgen Sicking, „dass in diesem Jahr nichts in den Kindergärten stattfinden kann.“ Gemeinsam mit vier weiteren Kollegen ist er mit der Verkehrserziehung beauftragt. Früh sei bereits durch die Leitung der Kreispolizeibehörde die Verkehrspuppenbühne, die für mehrere Kindergärten gleichzeitig stattfindet, sowie die Besichtigung der Wache abgesagt worden.