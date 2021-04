Am Donnerstagabend endlich bekamen Heinrich Willenborg und Jutta Glanemann die Mail des NRW-Schulministeriums mit der Info, wie der Schulbetrieb ab Montag (12. April) laufen soll. In Nottuln wird es in der nächsten Woche – außer für die Abschlussklassen und die Q1 des Gymnasiums – keinen Präsenzunterricht geben. Der Leiter der Bischöflichen Liebfrauenschule (Sekundarschule) und die Leiterin des Rupert-Neudeck-Gymnasiums sind frustriert: „Wir haben, mal wieder, erst auf den letzten Drücker den Bescheid vom Ministerium bekommen“, sagt Willenborg. Und vor allem: Der Beschluss gilt zunächst nur für eine Woche. Danach wird vom Ministerium neu entschieden. Am gestrigen Freitag waren beide Schulleiter damit beschäftigt, ihre Kolleginnen und Kollegen und die Eltern zu informieren. In die Liebfrauenschule kommt am Montag nur der zehnte Jahrgang. „Das sind etwa 100 Schülerinnen und Schüler, für die es jetzt auf den Abschluss zugeht“, erklärt Willenborg.