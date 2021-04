Suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten, das hat sich der Kreuzbund zur Aufgabe gemacht. Der Stadtverband Coesfeld besteht nun seit 50 Jahren. Geschäftsführer ist der Nottulner Hans-Uwe Hahn. Er spricht für den gesamten Vorstand, wenn er erklärt: „Wir kennen die Suchterkrankung aus eigener Erfahrung und wissen, wie wichtig Hilfe ist. Der Kreuzbund hat mich auf den Weg in ein suchtfreies und zufriedenes Leben begleitet. Deshalb war es mir sehr wichtig, mich in dieser Organisation aktiv einzubringen. Wir sind Weggefährten – wir gehen ein Stück des Weges gemeinsam.“ Gegründet worden ist der Stadtverband Coesfeld von Carl-Anton Suwelack und Rudolf Welling im Jahr 1971. Danach führten der in Nottuln bekannte Eberhard Wagner und später Heinz Majewski aus Coesfeld das Amt des Vorsitzenden.