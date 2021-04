Der Kreis Coesfeld als eine der vom Land NRW ausgewählten Corona-Modellregionen wird die geplanten Öffnungen um eine Woche vom 19. April auf den 26. April verschieben. Das ist am späten Mittwochnachmittag in der jüngsten Besprechung der Kommunen mit dem Kreis entschieden worden. Seitdem das Land den Kreis Coesfeld als Modellregion ausgewählt hat, führen die elf Kommunen und der Kreis intensive Gespräche über die Ausgestaltung der geplanten Öffnungen. Nottulns Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes verwies am Mittwoch im WN-Gespräch auf eine große Geschlossenheit der Kommunen und des Kreises. Alle seien an einem einheitlichen Vorgehen interessiert. Dabei sei auch das DRK im Kreis mit im Boot.