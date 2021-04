Die rund 34 Jahre alte Fußgängerampel am Niederstockumer Weg in Höhe der Promenade bleibt erhalten. Dafür sprach sich am Dienstagabend der Ausschuss für Umwelt und Mobilität ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung (Grüne) aus. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ampel im Rahmen der Wartung so ertüchtigen zu lassen, dass der Ampelbetrieb für die kommenden Jahre gesichert ist. Konkret bedeutet dies: Die Ampel wird auf LED-Technik umgestellt, da es für die verwendete alte Beleuchtungstechnik keine Ersatzteile mehr gibt.