„Von unserem Team und uns hat sich in der ganzen Zeit niemand angesteckt.“ Sabine Spenthoff und Dr. Ivo Hollborn sind sehr froh. Die beiden Allgemeinmediziner führen zusammen mit Dr. Gerd Baumeister und einem zehnköpfigen Team eine Gemeinschaftspraxis mitten in Nottuln. Seit über einem Jahr stemmen sie nun schon den Alltag in der Pandemie, und seit zwei Wochen sind sie eingebunden in die Impfungen gegen Corona. Der Praxisalltag ist schon lange nicht mehr so, wie er mal war. Alarmglocken „Als es losging mit der Pandemie, war uns schon recht schnell klar, dass es ernst wird“, erzählt Dr. Ivo Hollborn. Wie ernst, erlebte er mit seinem ersten an Corona erkrankten Patienten. „Ein älterer Herr kam zu mir in die Praxis“, erzählt der Arzt. Der Mann fühlte sich schlapp, appetitlos, hatte Anzeichen von Grippe, die sich von Tag zu Tag verschlimmerten. Ein Test ergab: Corona. Der Patient wurde ins Krankenhaus eingewiesen, wo er zwei Wochen später verstarb. „Da gingen hier bei uns alle Alarmglocken an“, erinnert sich Hollborn. Abgesehen davon, dass er in Quarantäne musste, wurde der Praxisbetrieb quasi auf den Kopf gestellt.