Ein Wechsel an der Spitze der Blasmusikvereinigung Nottuln: In einer Hy­bridveranstaltung wählten die Mitglieder Jürgen Schulze Tilling (50) zu ihrem neuen 1. Vorsitzenden. Schulze Tilling, der im Hauptorchester Baritonhorn spielt und bislang als Kassierer dem Vorstand angehörte, löst den langjährigen Vorsitzenden Christoph Zumbülte ab. Zumbülte gehörte 16 Jahre dem Vorstand an, davon 15 Jahre als Vorsitzender. Er habe sich immer dafür ausgesprochen, eine gewisse Kontinuität in der Vorstandsarbeit zu wahren, da davon auch der Verein profitiere, erläuterte der noch 45-Jährige.