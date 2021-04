Es war ein Gefühl wie Weihnachten, als Tobias Helms und Manfred Feldmann jetzt die Verlosung zur Osterferien-Fitness-Rätsel-Rallye vorgenommen haben. Reichlich gedeckt war der Gabentisch mit den Preisen, die großzügig von vielen Unterstützern und dem SV Arminia Appelhülsen zur Verfügung gestellt worden sind.

Für 35 Gewinner und Gewinnerinnen hat sich das Bewegen und Rätseln in den Osterferien ganz besonders gelohnt, denn so viele Preise konnten verlost werden. Um jedoch eine Chance auf einen der attraktiven Preise zu bekommen, mussten zuvor einige Wanderwege rund um Appelhülsen erkundet und viele Fragen beantwortet werden. Nur wer dem SVA den Lösungsatz „Sport und Bewegung in der Natur sind die Quellen fuer Gesundheit und Wohlbefinden“ zugesandt hatte, wanderte mit seinem Lösungsblatt in die Lostrommel.

Obwohl sich gleich im ersten Wort der Fehlerteufel eingeschlichen hatte, den die Organisatoren zu ihrem Bedauern übersahen, gingen bei der Arminia nur richtige Lösungen ein. „Wir bitten dafür an dieser Stelle um Entschuldigung“, schreiben die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung.

Aktion von Arminia Appelhülsen

Dass sich der Aufwand gelohnt hat, sich auf die vier Wanderungen mit ca. 33 Kilometern Gesamtlänge zu begeben, erfuhr die Familie Schulze Frenking. Jedes Familienmitglied hatte einen vollständigen Lösungssatz eingereicht – und die Glücksfee bescherte allen Fünfen sogar einen Gewinn. So ist Anna Schulze Frenking die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises, einer Familienjahreskarte für den Allwetterzoo in Münster. Neben einem Heimatbuch über Appelhülsen für Mutter Andrea Schulze Frenking erhielten auch der Vater und die beiden weiteren Töchter Preise aus der Verlosung. „Nur ihr Hund, der tapfer mitmarschierte, ging leer aus“, schmunzeln die Organisatoren. Er habe allerdings auch keine Lösung eingereicht.

Die weiteren Hauptpreise – attraktive Gutscheine – gingen an Paolo Rosano und Martin Garrels, Paula Wichmann, Manuel Reinermann und Hannah Wichmann, Marlies Winter und Diana Reher und viele andere.

Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt und können ihre Preise zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des SV Arminia Appelhülsen abholen.