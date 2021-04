An Ideen für Verbesserungen im Fahrradverkehr mangelt es in der Gemeinde nicht. Neue Radwege, Sanierung bestehender Radwege, Ausweisung von Fahrradstraßen, mehr Abstellplätze für Fahrräder – die Liste der Vorschläge ist lang, die Liste, was tatsächlich davon umgesetzt wird, bislang bedeutend kürzer. Unlängst im Ausschuss für Umwelt und Mobilität warnte die FDP davor, Anreize für den Fahrradverkehr dadurch zu schaffen, dass man den Autoverkehr erschwere. Einen ganz besonderen Blick auf das Verhältnis von Rad- zu Autofahrern und umgekehrt wirft Michael Pöppelmann. Der Nottulner ist Fahrlehrer mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, kennt den Verkehrsalltag. Seine Erfahrung: „Auto- und Radfahrer geraten auf der Straße immer wieder aneinander.