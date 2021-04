„Zeitalter der Atomwaffen beenden!“

„Warum verlässt uns der gesamte menschliche Verstand, wenn er am dringendsten gebraucht wird!“ Verzweifelt forderte Dr. Alexander Badrow, Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, in einer Videokonferenz der deutschen Mayors for Peace (Bürgermeister für den Frieden) seine Kolleginnen und Kollegen auf, in ihrem Engagement für die Abschaffung aller Atomwaffen nicht nachzulassen. 100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister waren jetzt der Einladung des Bürgermeisters aus Stralsund zur Bundeskonferenz der Bürgermeister für den Frieden gefolgt. Wegen der Pandemie musste sie als Online-Veranstaltung durchgeführt werden. Nottulns Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hatte Robert Hülsbusch von der Friedensinitiative Nottuln gebeten, ihn zu vertreten.

Die Gefahr eines atomaren Krieges sei nie so groß gewesen wie im Augenblick, zitierte OB Badrow Friedens- und Konfliktforscher. Und die Spannungen nähmen weiter zu. Auch Robert Siegfried, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in Berlin, konstatierte eine „Erosion der Rüstungskontrolle in den vergangenen Jahrzehnten, einhergehend mit einem gefährlichen Vertrauensverlust zwischen Ost und West“.

Leidenschaftlich appellierte die Bundeskonferenz an die Bundesregierung, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Seit Januar ist dieser internationales Recht und verbietet die Entwicklung, den Besitz und den Einsatz atomarer Waffen. „Wenn die Bundesrepublik diesem Vertrag beitreten würde, wäre das ein starkes Signal an die Welt!“, so Thomas Hermann , Bürgermeister von Hannover, der die Arbeit der Mayors for Peace in Deutschland koordiniert. In den letzten Jahren sei die Zahl der deutschen Mayors for Peace stark gestiegen, berichtete er. 712 Städte und Gemeinden in der Bundesrepublik sind Mitglied. Ziel sei es, die Zahl 1000 zu erreichen. Hermann mutmaßte, dass die großen Unsicherheiten bei zunehmender Gefahr der Hintergrund für diesen „Boom“ sei. Die Gemeinde Nottuln ist schon vor über 25 Jahren dem Bündnis beigetreten.

Im weiteren Verlauf der Bundeskonferenz wurden die nächsten Aktivitäten geplant. Am 8. Juli werden wieder in allen Kommunen die grünen Bürgermeister-für-den-Frieden-Flaggen gehisst. Der Flaggentag erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes (IGH) vom 8. Juli 1996. Vor 25 Jahren schon wurde in diesem Gutachten festgestellt, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen gegen internationales Recht und gegen Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstoßen.

Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder am 6. August überall in der Bundesrepublik Gedenkveranstaltungen zum Hiroshimatag geplant. 2022 findet die große weltweite Generalversammlung der Mayors for Peace in Hiroshima statt. Schon jetzt lädt Kazumi Matsui, seit 2011 Bürgermeister der Stadt Hiroshima, seine deutschen Kolleginnen und Kollegen dazu nach Japan ein. Erinnert wird dann auch daran, dass die Organisation vor 40 Jahren von Hiroshima und Nagasaki gegründet wurde. Weltweit sind heute über 8000 Kommunen in diesem Bündnis engagiert.

Darüber hinaus beschloss die Bundeskonferenz die Stärkung einer Regionalstruktur. Städte und Gemeinden in einer Region sollen sich zusammenschließen und regional Aktivitäten entwickeln. Mit einem Wort von Benit Onay, Oberbürgermeister der Stadt Hannover, ging die Bundeskonferenz zu Ende: „Wir werden uns nachhaltig dafür einsetzen, dass das Zeitalter der Atomwaffen beendet wird. Eine friedliche Welt lässt sich nur so gestalten!“