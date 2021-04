Natur | Kultur | Genuss – diese drei Markenkerne der Gemeinde Nottuln finden sich nun auch in einer neuen grafischen Darstellung wieder. Wirtschaftsförderer Christian Driever präsentierte den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in dieser Woche das neue Logo der Gemeinde, das Teil eines umfassenden Kommunikationskonzepts ist, an dem gerade gearbeitet wird. Das Logo formt in den Farben Grün, Gelb und Blau den Buchstaben N mit der Silhouette des Turms von St. Martinus darüber. Rechts preisen die Begriffe Natur, Kultur und Genuss die Vorzüge der Gemeinde, ein dicker roter Punkt verweist auf die Zugehörigkeit zum Kreis Coesfeld, und der Schriftzug NOTTULN mit einem Punkt dahinter kommt wie eine Internetadresse daher.