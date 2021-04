„Die Nottulner haben uns nicht im Stich gelassen“

Traurig, aber wahr: Wenn am morgigen Samstag der 1. Mai die Bürgerinnen und Bürger zum Maigang oder zu einem Ausflug im Freundes- oder Familienkreis einlädt, dann gilt schon zum zweiten Mal nach 2020, dass dieses Vergnügen nur im engen Rahmen der Corona-Schutzverordnung möglich ist.

Das heißt im Wesentlichen, dass sich im öffentlichen Raum nur eine Person eines Haushaltes mit Personen eines anderen Haushaltes oder maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden bei der jeweiligen Berechnung nicht mitgezählt.

Keine „Bundesnotbremse“

Die schärfere „Bundesnotbremse“ wird nicht zur Anwendung kommen, da die Inzidenz im Kreis am Donnerstag laut Kreisgesundheitsamt bei 86,4 lag, drei aufeinander folgende Tage mit einer Inzidenz über 100 sind also vor dem 1. Mai nicht mehr möglich.

Was am 1. Mai erlaubt ist 1/8 Der Tag der Arbeit lädt jedes Jahr viele dazu ein, etwas zu unternehmen. Ob Radausflug, Grillen oder Bollerwagen-Tour: In diesem Jahr muss man sich dabei an die Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie halten. Foto: dpa

Darf ich eine Radtour unternehmen? Ja, aber die Personenzahl ist beschränkt. In Gebieten, in denen die Notbremse nicht gilt, dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. In Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 darf sich ­öffentlich nur der eigene Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Außerdem gilt in diesen Bereichen die Ausgangssperre. Bis 22 Uhr muss man also von der Radtour zurückgekehrt sein. Danach dürfen Radler nicht mehr als Gruppe auf der Straße sein. Foto: dpa

Darf ich Essen gehen? Unabhängig von der Inzidenz gilt weiterhin, dass gastronomische Betriebe geschlossen bleiben müssen. Wer am Feiertag Speisen ­anbietet, darf das nur per Lieferung oder zur Ab­holung tun. Foto: dpa

Darf ich mit Freunden im Garten grillen? Nur im kleinen Rahmen ist das erlaubt. Bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten oder ein Haushalt mit einer weiteren Person sind da erlaubt, wo die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Andernfalls ist das Grillen nur mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person ge­stattet. Foto: dpa

Ist eine Bollerwagentour erlaubt? Wie auch beim Grillen gilt hier auch die Einschränkung der Anzahl von Menschen, die unterwegs sind. Bis zu fünf Menschen aus maximal zwei unterschiedlichen Haushalten oder ein Haushalt mit einer weiteren Person sind erlaubt, falls vor Ort die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Ist die Inzidenz höher, ist das Grillen nur mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person gestattet. Außerdem gilt hier die Ausgangssperre. Bis 22 Uhr muss die Bollerwagentour also be­endet sein. Foto: dpa

Darf ich draußen Sport treiben? Wer den Feiertag nutzen möchte, um etwas Sport zu treiben, muss dabei darauf achten, dass er die Kontaktbeschränkungen einhält. In Regionen mit einer Inzidenz über 100 dürfen maximal zwei Personen oder ein Haushalt zusammen Sport treiben. Übrigens: Schwimmbäder müssen geschlossen bleiben. Foto: dpa

Kann ich ein Museum oder einen Zoo besuchen? Mit einem aktuellen negativen Corona-Test ist zumindest der Besuch von Außenbereichen eines Zoos gestattet. Museen dürfen bei einer Inzidenz von über 100 hingegen nicht öffnen. Ist die Inzidenz niedriger als 100, können beschränkte Museumsbesuche möglich sein. Foto: dpa

Was droht mir, wenn ich die Regeln missachte? Wer sich nicht an die Coronaschutz-Regeln hält, der riskiert ein Bußgeld. Bis zu 25.000 Euro kann das in Nordrhein-Westfalen kosten. Foto: dpa

Für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auf Nottulner Gemeindegebiet ist das hiesige Ordnungsamt zuständig. „Wir können auf die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr bauen“, sagte Rechtsrat Stefan Kohaus im Gespräch mit unserer Zeitung. Und die waren durchaus positiv. Damals hätten die Nottulnerinnen und Nottulner sich an die Regeln gehalten, erinnert Kohaus. „Die Bürgerinnen und Bürger haben uns nicht im Stich gelassen.“

Weiterhin sei positiv, dass man im Gemeindegebiet keine Plätze habe, an denen sich traditionell volksfestartige Menschenansammlungen treffen. Und dass das Wetter zum Wochenende hin schlechter werden soll, werde die Situation zusätzlich entspannen, denkt Stefan Kohaus.

„Wir werden Präsenz zeigen“

Aber: „Wir werden trotzdem Präsenz zeigen“, sagt der Rechtsrat. Beispielsweise an den bekannten Stellen rund um den Longinusturm oder am Modellflugplatz. Sollte man größere Gruppen antreffen, werde man die Bürgerinnen und Bürger „motivieren, sich an die Regeln zu halten.“

Kohaus kann nur unterstreichen, was Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in einer Pressemitteilung des Kreises Coesfeld sagt: „Es sind nach wie vor besondere Zeiten, die den Bürgerinnen und Bürgern viel abverlangen. Wir alle müssen, wie bisher, zusammenhalten, aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln halten. Das ist besonders wichtig, um sowohl sich selbst als auch Mitmenschen zu schützen und das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen.“