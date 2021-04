Die engagierte Arbeit von Vielen hat sich gelohnt: Am Donnerstag wurde den an dem Projekt „Zukunftsschulen NRW“ beteiligten Schulen in der St. Marienschule Appelhülsen vom leitenden Regierungsschuldirektor Peter Grus als Vertreter der Bezirksregierung Münster das Siegel für das gemeinsame Projektthema „Digitales Lernen: Medienkompetenz“ übergeben.

Die Verleihung sollte eigentlich bereits im letzten Halbjahr bei der Regionaltagung geschehen, diese musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Entgegengenommen wurde das Siegel stellvertretend für die beteiligten Grundschulen von den Schulleiterinnen Marion Roperz und Angelika Wiedau-Gottwald .

Bereits im Juni 2019 hatten sich die Astrid-Lindgren-Schule Nottuln, die Anna-Katharina-Emmerick-Schule Dülmen und die St. Marienschule Appelhülsen zusammengeschlossen, um gemeinsam das digitale Lernen voranzutreiben. Die beteiligten Schulen planten und führten gemeinsame Konferenzen durch, um unter anderem Unterrichtsvorhaben mit iPads vorzustellen und zu erproben. Der enge Austausch und die gegenseitige Beratung und Unterstützung sorgten für die zügige Umsetzung und größere Sicherheit im unterrichtlichen Umgang mit der neuen Hardware.

„Wir alle haben von der engen Zusammenarbeit stark profitiert“, brachte Wiedau-Gottwald es auf den Punkt. Hilfen für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Projekts boten auch die Bezirksregierung und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Medienkompetenzzentrums für den Kreis Coesfeld in Dülmen.

Corona brachte Nachteile und Vorteile: Zwar entfielen seit März 2020 die gemeinsamen Treffen und Fortbildungen in Präsenz. Die Aufrüstung der Schulen mit aktueller digitaler Ausstattung wurde jedoch notwendigerweise beschleunigt, sodass viele Elemente des digitalen Unterrichts schneller als erwartet umgesetzt werden konnten – beziehungsweise mussten. Dank der guten Vorarbeit waren Netzwerkschulen darauf vorbereitet.

Und so wird die Weiterarbeit im Schulnetzwerk auf dem Weg in die Medienkompetenz fortgesetzt, denn auch zukünftig wird es noch genug zu tun geben. Das Siegel soll im Eingangsbereich der Marienschule aufgehängt werden und zeugt dort von der gemeinsamen Arbeit zur Unterstützung des digitalen Lernens.