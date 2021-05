Ein Routinier und erfolgreicher Unternehmer tritt an, den 1967 in Münster gegründeten Förderkreis Olympische Reiterspiele e.V. (FORS) in eine neue Ära zu führen. Hans-Jürgen Meyer aus Nottuln, mit Familie daheim auf einem traumhaft schönen eigenen Gräftenhof, wählt auch mit 68 Jahren gerne die Herausforderung statt den Ruhestand. „Ja, ich könnte mich auf meine Scholle setzen und den Tag genießen“, sagt der einst als Dressurreiter hoch erfolgreiche Meyer, der auch nach seiner bis Ende der 1970er-Jahre währenden aktiven Karriere dem Pferdesport treu blieb. Als ehrenamtlicher Funktionär mit Visionen, als Züchter mit eigenem Dressurstall, als Förderer und Berater.