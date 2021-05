Die Organisation ist wohl überlegt, dennoch lassen sich Wartezeiten nicht ganz vermeiden. Denn die Impfaktion der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis am Nonnenbach in Nottuln hat es in sich. „Wir werden über 200 Sars-Cov-2-Im­pfungen durchführen“, erläutert Allgemeinmedizinerin Hanna Arndt am Freitagmorgen. Dafür wird am Freitag sogar der reguläre Sprechstundenbetrieb eingeschränkt. Und um den großen Andrang bewältigen zu können, nutzt die Praxis die Räume des benachbarten Café-Bar-Restaurants „Auszeit“. Dort verbringen die frisch Geimpften ihre 15- oder 30-minütige Wartezeit nach der Impfung. „Für diese Unterstützung sind wir dem Ehepaar De Francesco sehr dankbar“, betont Hanna Arndt.