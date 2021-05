Mit der Hygiene nimmt es Markus Lütke Aldenhövel sehr genau. Bevor der Besucher den Stall betreten darf, werden die Schuhe in einem Desinfektionsbad sterilisiert. Danach gibt es noch kniehohe Plastiküberzieher für Schuhe und Hose. Und erst dann geht es aus dem Vorraum weiter zum eigentlichen Stallraum. Dieser ist im Augenblick noch leer. „Würden hier schon Tiere sein, hätte ich Sie gar nicht reingelassen“, verrät der Nottulner Landwirt. Er selbst hätte sich ein neues Paar Stiefel und einen neuen Einwegoverall angezogen, bevor er zu den Tieren gegangen wäre. „Hygiene ist das A und O“, betont der Landwirt. Gerade jetzt in diesen Zeiten. Denn Markus Lütke Aldenhövel betreibt Geflügelmast und beobachtet daher mit großer Sorge die Entwicklung der Geflügelpest. Im Kreis Warendorf sind schon Fälle aufgetreten, hauptsächlich bei Hobbygeflügelhaltern, hat er erfahren. Ein Ausbruch der Geflügelpest in der Nähe seiner Ställe wäre fatal, würde den Verkauf der Tiere und den Ertrag stark behindern. Ein Pestausbruch im eigenen Stall gar könnte an die wirtschaftliche Existenz gehen.