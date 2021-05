Nach einer vierwöchentlichen Verlängerung ist nun auch die letzte Hürde genommen: Die fehlenden Verträge für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Nottuln wurden in den letzten Tagen eingereicht. Das teilt die Deutsche Glasfaser mit. „Nun bekommen nicht nur die Ortsteile das Glasfasernetz ausgebaut, auch in der Kerngemeinde können in Zukunft über 4000 Haushalte auf die neue Infrastruktur zurückgreifen.“

Nun geht es in die finale Netzplanung, um den Ausbau schnellstmöglich umzusetzen. Absolute Priorität haben die Glasfaseranschlüsse für die Schulen, die nach Möglichkeit als erstes an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Noch gibt es keinen konkreten Ablaufplan im Ausbau, gemeinsam mit der Gemeinde suche man nun aber Standorte für die Hauptverteiler, von denen der Ausbau sternförmig in die jeweiligen Ausbaugebiete geht, teilt das Unternehmen mit und bittet die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Nottuln noch um etwas Geduld.

Schulen haben Vorrang

Nachzügler können bis zum Abschluss der Bauplanung noch ihre Anträge mit den Vergünstigungen der Nachfragebündelung online unter www.deutsche-glasfaser.de einreichen, heißt es weiter. Falls Hilfe gewünscht ist oder noch Fragen bestehen, kann jeder Interessierte sich werktags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 02861/8133420 beraten lassen.