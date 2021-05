Kinder brauchen Platz zum Lernen

Vielen Darupern ist es sehr wichtig, wie es mit ihrer Grundschule nach dem Brand weitergeht. Auch Dr. Miriam Finkeldei verfolgt die Diskussionen aufmerksam. Die Mutter von zwei Kindern (6 und 1), mit einem gebürtigen Daruper verheiratet und seit fünf Jahren in Darup wohnend, hat über ihr erstes Kind die Marienkita und nun auch die Sebastiangrundschule kennen- und schätzen gelernt. Sie spricht ihre Anerkennung aus, dass sich die Erzieherinnen und Lehrerinnen mit ihrer (bereits ausgezeichneten) Expertise, aber auch mit ihrem ganzen Menschsein für die Kinder einsetzen.

Dr. Miriam Finkeldei (Diplom-Psychologin, M.A. Pädagogik/Theologie) arbeitet heute als Beraterin in Ehe-, Familien- und Lebensfragen. Angesichts ihres beruflichen Hintergrunds und als Mutter hat sie zum Thema „Wozu eigentlich Grundschule?“ einen Beitrag verfasst, den unsere Redaktion in Auszügen veröffentlicht:

Diplom-Psychologin erläutert wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Grundschule bildet den Anfang verpflichtend schulischer Bildung und ist zusammen mit dem Elementarbereich die Grundlage für – für was eigentlich?

Zunächst einmal für die mit der Schullaufbahn angestrebte Förderung und Entwicklung menschlicher Kompetenzen. Es dürfte darum gehen, die in uns liegenden Möglichkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln, damit wir später durch unsere Tätigkeit in Beruf und Familie zum gesellschaftlichen Erhalt und zur Weiterentwicklung (auch über unsere Gesellschaft hinaus) beitragen.

Dass die Kindheit für diesen Prozess der Kompetenzaneignung und -entwicklung aufgrund hoher neuronaler Plastizität und der damit verbundenen enormen Lernfähigkeit von besonderer Bedeutung ist, belegen wissenschaftliche Studien seit Langem.

. . .

Die Grundschule legt mit ihrem Bildungsauftrag in einem hierfür lerntheoretisch idealen Lebensalter im wahrsten Sinne des Wortes einen Grundstein: für die Entwicklung unserer Kompetenzen. Aber sie hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Grundschule und Elementarbereich sind die Orte, an denen Kinder ihre ersten systematischen Erfahrungen mit ihnen „fremden“ (nicht der Ursprungsfamilie zugehörigen) Menschen machen. Hier erleben sie Erfolge und Niederlagen, den Umgang mit Herausforderungen und Krisen. Auch wenn sich die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit, die es gelernt hat, ihre eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen, sie für die Gesellschaft einzusetzen und auch mit Misserfolgen konstruktiv umzugehen, volkswirtschaftlich nicht so leicht messen lässt wie der Berufsabschluss oder das Bruttoinlandsprodukt, so lässt sie sich gesamtgesellschaftlich sehr wohl messen. Die Folgekosten, die entstehen, wenn diese Entwicklung scheitert, sind nicht nur für unser Gesundheitssystem immens. Sie sind auch für unseren Umgang mit anderen Menschen und Kulturen, für die Achtung von Bedürfnissen und Unterschiedlichkeit fatal.

Dr. Miriam Finkeldei aus Darup. Foto: Sammlung Finkeldei

Die Grundschule legt einen Grundstein. Sie ist zentraler Lern- und Lebensort. Kinder in regelmäßiger Übermittagsbetreuung verbringen dort zum Teil mehr Tageszeit als in ihren Familien. Nun diskutieren wir, ob solch ein Ort der Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung in seiner geplanten Grundfläche verkleinert wird, um Kosten einzusparen, die in etwa den Kaufpreis eines Einfamilienhauses betragen. Nur dass in dieses Haus nicht eine Familie, sondern hunderte Familienmitglieder einziehen werden.

„Wir haben keinen (ausreichenden) Platz für euch.“ Das Thema ist 2000 Jahre alt und scheint auch nach der Geburt von Kindern nicht einfacher zu werden. . . . Kinder brauchen aber Platz zum Lernen, weil gerade in jungen Jahren Lernen maßgeblich durch Begegnung und Verkörperung geschieht und weil sich in unserem Gehirn am besten dann dauerhaft etwas verändert, wenn wir auf mehreren Ebenen, also nicht nur über den Verstand, sondern auch emotional und motorisch aktiviert werden.

Lernen durch Begegnung und Verkörperung

Kinder brauchen aber auch Platz, weil sie nicht alle gleich sind und differenzierende Lernangebote dazu dienen, individuelle Stärken und Begabungen ebenso wie Förderbedarfe angemessen zu berücksichtigen. Welchen „Raum“ geben wir den Kindern?

Karl Valentin soll einmal gesagt haben, es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen uns doch alles nach. Ich bin gespannt, welches Vorbild die großen den kleinen Menschen in dieser Frage geben werden.