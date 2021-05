Das Projekt „Teilneubau der Grundschule Darup“ nimmt wieder Fahrt auf. Nach dreieinviertelstündiger Beratung endete am Dienstagabend die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Bildung und Soziales und Planen und Bauen mit einem Kompromissbeschluss, der einerseits das von Verwaltung und Politik vorgegebene Einsparziel von 360 000 Euro bei den wesentlichen Kostengruppen berücksichtigt. Und der es andererseits ermöglicht, von den Außenmaßen her an der von Schule und Eltern favorisierten Bauvariante 2 festzuhalten. Bei ihrer Beschlussempfehlung folgten die beiden Ausschüsse in weiten Teilen einem Vorschlag der Projektarbeitsgruppe.