Die Corona-Pandemie hat dem Trend nicht geschadet, ihn eher sogar befeuert: Die Wohnmobilbranche wächst und wächst, der Urlaub auf vier Rädern findet immer mehr begeisterte Anhänger. Zwei Nottulner Firmen bekommen das positiv zu spüren: die Albers Mobile GmbH und die Dialog Bildungszentrum Transport und Logistik GmbH & Co. KG. Das erste Unternehmen handelt mit Wohnmobilen, das zweite bietet die Ausbildung zum Erwerb des „Wohnmobilführerscheins“ an, wie er marketingmäßig genannt wird. Beide Firmen sind eine Kooperation eingegangen, „die von der ganzen Branche aufmerksam beobachtet wird“, erzählen Fabian Albers (Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Albers Mobile) sowie Stefan Laakmann (Marketing/Vertrieb) und Christian Feldkamp (Fahrschulleiter), beide vom Dialog Bildungszen­trum. Die Teilnehmer an den Führerscheinkursen können gegen ein geringes Entgelt die Angebote am Albers Mobile Service Center in der Zeppelinstraße nutzen.