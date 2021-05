„Wir freuen uns schon sehr auf Gäste“, ist Arno Arning vom gleichnamigen Landgasthof im Stevertal glücklich. Die Nottulner Gastronomiebetriebe wurden am Mittwochabend quasi aus dem Corona-Tiefschlaf geweckt, als bekannt wurde, dass die neue Corona-Schutzverordnung ab dem 15. Mai (Samstag) eine Öffnung der Gastronomie- und Hotelbetriebe bei einer stabilen Inzidenz von unter Hundert erlaubt. Im Kreis Coesfeld war das der Fall – und so saßen in der Nottulner Gaststätte Böcker-Menke am Samstag ab 16 Uhr die ersten durstigen Gäste auf den Stühlen vor dem Traditionsbetrieb. Andere Betriebe brauchen noch etwas mehr Zeit zur Vorbereitung. „Wir haben am Mittwoch davon erfahren, dass wir öffnen dürfen“, erzählt Robert Menke. Und es war ihm und seiner Frau Martina klar: Sie wollten dann auch sofort für ihre Gäste da sein.