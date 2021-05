„Als ich den Artikel über die Spendeninitiative der Familie Ahlers in Nottuln für die Daruper Grundschule in der Zeitung gelesen habe, war ich total berührt. Ich finde das Konzept klasse: Von Nottulnern für Nottulner.“ Mit dieser Euphorie ist Robert Bartsch , zweifacher Familienvater aus Nottuln, auf Sarah Laakmann zugegangen.

Nachfolgende Generation ist die Zukunft.

Die beiden verbindet die Heimat und die Schulzeit in Nottuln und das Aufwachsen in einem Familienunternehmen, in dem sie heute Führungspositionen innehaben: Robert Bartsch beim pd Personaldienst Münster, der an vier Standorten 400 Mitarbeitende beschäftigt, Sarah Laakmann bei der Spedition Giesker & Laakmann, die 160 Mitarbeitende hat. In ihren Unternehmen merken die beiden, „dass die nachfolgende Generation unsere Zukunft ist“.

Daran darf nicht gespart werden.

Ebenfalls wissen sie, dass man wie in einer Gemeinde auch in einem Wirtschaftsunternehmen genau schauen muss, wie Gelder verwendet werden, schreiben die beiden Geschäftsleute in einer Pressemitteilung. Insofern seien die Gedanken des Bürgermeisters nachvollziehbar. „Doch gerade die Investition in die Bildung ist ihr Geld immer wert, da sie sich irgendwann auszahlen wird. Daran darf nicht gespart werden.“

Sarah Laakmann und Robert Bartsch sind sich einig, dass die Nottulner sich gemeinsam für die Daruper Grundschule stark machen sollten, damit die ländliche Region auch für junge Menschen attraktiv bleibt. Deshalb unterstützen die beiden Unternehmen den Teilneubau der Schule mit einer Spende in Höhe von jeweils 1000 Euro.