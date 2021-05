Es war die Zeit, als der Stiftsplatz in Nottuln noch eine Sand- und Schotterfläche war. Unzählige Kinderhände durchwühlten den Boden und auch das Bett des Nonnenbaches nach archäologischen Funden, begleitet von den fachkundigen Augen von Heimatfreunden und -forschern wie Hans-Peter Boer, Dr. Peter Ilisch oder eben Prof. Dr. Uwe Lobbedey. Letzterer zeichnete verantwortlich für die archäologischen Grabungen in den Jahren 1976 bis 1979 in Nottuln und Altennottuln. Von ihm gab es bislang nur eine erste Schnellanalyse zu den Grabungsergebnissen. Heute, mehr als 40 Jahre später, gibt es jetzt eine populärwissenschaftliche Aufarbeitung, die mit vielen neuen und spannenden Details zur Nottulner Geschichte aufwartet, wie Gemeindearchivar Christian Wermert betont. Nachzulesen sind die Berichte über die Grabungen ab sofort in der Broschüre „Von Bauern und Stiftsdamen.